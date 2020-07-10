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В Сербии продолжаются акции протеста

В Сербии продолжаются акции протеста
22:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
В Белграде протестующие продолжают манифестацию у здания Народной скупщины.

Четвертый вечер подряд в пятницу в ряде городов Сербии, в том числе и в Белграде, проходят акции протеста в связи с решением властей страны ужесточить меры из-за осложнения эпидемиологической ситуации, а также в виду недовольства работой правительства.

В отличие от вечера вторника и вечера среды, когда протесты сопровождались насилием - за два дня пострадали более сотни полицейских и более 150 протестующих были задержаны - в пятницу, как и накануне, протесты носят мирный характер, сообщает сербская телерадиокомпания РТС.

В Белграде протестующие продолжают манифестацию у здания Народной скупщины, они требуют смены состава кризисного штаба по борьбе с COVID-19 и улучшения работы системы здравоохранения.

Антиправительственные лозунги и критика в адрес телерадиокомпании РТС звучали на шествии, организованном в городе Крушевац. Демонстранты дошли до здания городского отделения правящей Сербской прогрессивной партии, у которого скандировали лозунги, прославляющие Сербию, и исполнили гимн страны.

В городе Чачак манифестанты прошли по улицам до городского полицейского управления. Шествия также состоялись в городах Ниш, Кралево, Нови Сад и Суботица. О беспорядках не сообщается.

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Сербия, Протесты.

Автор:

Телеграф
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