В Праге произошло столкновение двух поездов (Видео)

В Праге экспресс столкнулся с пассажирским поездом, в котором пассажиров не было.

В Праге столкнулись два поезда, в результате чего эвакуировали более 300 человек.

Об этом сообщает Twitter местной полиции.

"Экспресс столкнулся с пассажирским поездом, в котором пассажиров не было. Несколько пустых вагонов сошли с рельсов. Полицейские вместе с пожарными эвакуировали более 300 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время движение поездов частично восстанавливается.

Vlakový provoz je v místě částečně obnoven #policiepha pic.twitter.com/mxAim4jKUy — Policie ČR (@PolicieCZ) July 10, 2020

Напомним, железнодорожники завершают восстановление путей в Ивано-Франковской области, которые повредились в результате наводнения. От наводнения больше всего пострадал 224-й километр перегона Заболотив - Видинев, в результате чего приостановили движение поездов и грузовые перевозки с Румынией.