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В Италии третий день подряд растет число заражений коронавирусом

В Италии третий день подряд растет число заражений коронавирусом
Обновлено 23:40 Пт, 10 Июль 2020 Телеграф Укринформ
Третий день подряд кривая эпидемии в Италии растет.

В Италии за последние сутки зафиксировали 276 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, число новых инфицированных коронавирусом увеличивается третий день подряд.

Об этом пишет La Repubblica.

"Третий день подряд кривая эпидемии в Италии поднимается. Количество зафиксированных сегодня новых случаев составляет 276, по сравнению с 229 вчера и 193 в среду", - говорится в сообщении.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Италии достигло 242 639.

В течение суток в Италии зафиксировали 12 летальных случаев, общее число смертей - 34 938.

За сутки 295 пациентов выздоровели, всего за период пандемии таких пациентов в стране уже 194 273.

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Все по теме:

Италия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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