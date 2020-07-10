В Италии третий день подряд растет число заражений коронавирусом

Третий день подряд кривая эпидемии в Италии растет.

В Италии за последние сутки зафиксировали 276 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, число новых инфицированных коронавирусом увеличивается третий день подряд.

Об этом пишет La Repubblica.

"Третий день подряд кривая эпидемии в Италии поднимается. Количество зафиксированных сегодня новых случаев составляет 276, по сравнению с 229 вчера и 193 в среду", - говорится в сообщении.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Италии достигло 242 639.

В течение суток в Италии зафиксировали 12 летальных случаев, общее число смертей - 34 938.

За сутки 295 пациентов выздоровели, всего за период пандемии таких пациентов в стране уже 194 273.