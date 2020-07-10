Евросоюз против возвращения собору Святой Софии статуса мечети

ЕС разочарованы решением Анкары по поводу собора Святой Софии.

Высокий представитель ЕС отреагировал на решение властных структур Турции вернуть статус мечети собора Святой Софии, которая является одним из признанных культурных памятников Турции и мира.

Об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС, которое обнародовано на сайте Европейской службы внешних действий.

"Святая София имеет мощную символическую, историческую и всемирную ценность. Турция развила хорошо известную традицию сохранения культурных ценностей и признанную традицию интеллектуальной и культурной открытости. Решение Государственного совета пересмотреть одно важных для современной Турции решений Президента Эрдогана передать эту памятку под руководство Управления по делам религии, достойны сожаления. Как один из основателей Альянса цивилизаций, Турция обязалась развивать межрелигиозный и межкультурный диалог, усиливать толерантность и сосуществование", - говорится в документе.

Напоминаем, сегодня Государственный совет Турции отменил решение правительства от 1934 года о статусе музея Айя-Софии, расположенного в Стамбуле, что позволит вновь использовать эту памятку как мечеть.

Строительство собора Святой Софии началось в 532 году, а освящение состоялось 27 декабря 537 года. На протяжении 916 лет Собор считался самым большим храмом в мире, а после завоевания города в 1453 году седьмым султаном Мехметом II его превратили в главную мечеть Османского государства. В 1985 году Айя-София была признана памятником всемирного наследия ЮНЕСКО.