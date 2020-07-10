Скачать
Суббота, 11.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 10 июля: Поступление без ВНО, пожары в Украине и петиция о плоской Земле
Итоги 10 июля: Поступление без ВНО, пожары в Украине и петиция о плоской Земле
Андрей Ермак анонсировал новый обмен пленными
Андрей Ермак анонсировал новый обмен пленными
Гилмор пропустит до четырех месяцев из-за травмы
Гилмор пропустит до четырех месяцев из-за травмы
Участник группы Queen о съемках второй части "Богемской рапсодии": Я не хочу видеть это
Участник группы Queen против съемок второй части "Богемской рапсодии"

Евросоюз против возвращения собору Святой Софии статуса мечети

Евросоюз против возвращения собору Святой Софии статуса мечети
23:47 Пт, 10 Июль 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter
ЕС разочарованы решением Анкары по поводу собора Святой Софии.

Высокий представитель ЕС отреагировал на решение властных структур Турции вернуть статус мечети собора Святой Софии, которая является одним из признанных культурных памятников Турции и мира.

Об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС, которое обнародовано на сайте Европейской службы внешних действий.

"Святая София имеет мощную символическую, историческую и всемирную ценность. Турция развила хорошо известную традицию сохранения культурных ценностей и признанную традицию интеллектуальной и культурной открытости. Решение Государственного совета пересмотреть одно важных для современной Турции решений Президента Эрдогана передать эту памятку под руководство Управления по делам религии, достойны сожаления. Как один из основателей Альянса цивилизаций, Турция обязалась развивать межрелигиозный и межкультурный диалог, усиливать толерантность и сосуществование", - говорится в документе.

Напоминаем, сегодня Государственный совет Турции отменил решение правительства от 1934 года о статусе музея Айя-Софии, расположенного в Стамбуле, что позволит вновь использовать эту памятку как мечеть.

Строительство собора Святой Софии началось в 532 году, а освящение состоялось 27 декабря 537 года. На протяжении 916 лет Собор считался самым большим храмом в мире, а после завоевания города в 1453 году седьмым султаном Мехметом II его превратили в главную мечеть Османского государства. В 1985 году Айя-София была признана памятником всемирного наследия ЮНЕСКО.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Турция, Собор Святой Софии.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинский курсант исполнил "подъем переворот" 760 раз (Видео)
02 В Италии третий день подряд растет число заражений коронавирусом
03 Настоящая стройняшка: Алена Шоптенко показала фигуру в бикини (Фото)
04 Что же такое "планета икс"? В Гарварде приблизились к ответу
05 В Арктике обнаружили зуб загадочного древнего существа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Сербии продолжаются акции протеста
В Сербии продолжаются акции протеста
В Праге произошло столкновение двух поездов (Видео)
В Праге произошло столкновение двух поездов (Видео)
В ВОЗ против возвращения к жесткому карантину
В ВОЗ против возвращения к жесткому карантину
Любит ли Вас Фортуна? Легкий психологический тест
Любит ли Вас Фортуна? Легкий психологический тест
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь