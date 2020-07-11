ЕC одобрил выделение Молдове макрофинансовой помощи

Евросоюз выделит Молдове €30 миллионов.

Европейская комиссия от имени Евросоюза приняла решение о выделении Молдове макрофинансовой помощи в размере €30 миллионов.

Соответствующее сообщение обнародовано на сайте Европейской комиссии.

"Евросоюз одобрил выделение еще 30 млн евро финансовой помощи для того, чтобы помочь Молдове в преодолении экономического шока, вызванного пандемией коронавируса. Европейский Союз остается с народом Молдовы в эти тяжелые времена", - заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

Как сообщается, это второй и окончательный транш в рамках макрофинансовой помощи ЕС для Молдовы, первый транш также в сумме 30 млн евро поступил правительству страны в октябре 2019 года.

Нынешний транш состоит из 10 млн евро в грантах и 20 млн евро в долгосрочных кредитах с низкой ставкой.

Получение второго транша было связано с выполнением определенных условий, среди которых - успешное сотрудничество Молдовы с МВФ, оздоровление финансового сектора, борьба против коррупции и отмывания денег, реформы энергетики и государственного управления, улучшение бизнес-климата и прогресс в реализации углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между ЕС и Молдовой.

Кроме того, в рамках пакета помощи для борьбы с последствиями коронакризиса для 10 стран-соседей, Евросоюз открыл для Молдовы доступ к кредитам на 100 тыс. евро, которые могут быть направлены на поддержку экономики страны после подписания соответствующего меморандума.

Как уже сообщалось, по этой же финансовой программе для стран-соседей Евросоюз выделил Украине макрофинансовую кредитную помощь в объеме 1,2 млрд евро.