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Передача собора Святой Софии под мечеть: во Франции огорчены решением Эрдогана

Передача собора Святой Софии под мечеть: во Франции огорчены решением Эрдогана
09:57 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com
Франция сожалеет о решении Турции изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении главы французского МИД Жан-Ива Ле Дриана.

"Франция глубоко сожалеет о решении Государственного совета Турции изменить статус музея собора Святой Софии и принятом президентом (Тайипом) Эрдоганом указе относительно передачи собора под контроль управления по делам религий", — говорится в заявлении.

Как подчеркнул глава французского МИД, "такие решения ставят под угрозу один из самых символических актов Турции о светском и современном характере" государства.

"Следует сохранить целостность этой религиозной, архитектурной и исторической жемчужины, символа свободы религии, терпимости и разнообразия, объекта, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Собор Святой Софии должен продолжать быть свидетельством разнообразия религиозного наследия, диалога и терпимости", — заявил Ле Дриан.

США осуждают решение турецких властей изменить статус комплекса Айя-София

Президент Турции Тайип Эрдоган подписал в пятницу указ, позволяющий мусульманам совершать поклонения в Айя-Софии, которая отныне носит статус мечети.

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Все по теме:

Турция, Франция, София, Реджеп Тайип Эрдоган.

Автор:

Телеграф
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