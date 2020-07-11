В Венеции провели тесты системы шлюзов для защиты от наводнений

В Венеции впервые протестировали систему мобильных шлюзов, созданных для защиты города от наводнений. Об этом сообщает ВВС.

«Впервые система из 78 мобильных шлюзов была протестирована в Венеции», - говорится в сообщении.

Премьер-министр страны Джузеппе Конте назвал систему шлюзов Mose протяжностью 1,5 км «мощным проектом, создание которого заняло годы».

Система работает следующим образом: в случае очень высокого прилива сжатый воздух поступает в 78 шлюзовых ворот и освобождает их от воды, таким образом они поднимаются и блокируют прилив, поступающий в лагуну.

Во время тестирования экоактивисты вышли с протестами, заявив, что шлюзы повредят району.

Критики утверждают, что система шлюзов была запущена с опозданием на 10 лет.

Работа над проектом началась в 2003 году, хотя он был разработан еще в 1980-х годах.

Как известно, в ноябре 2019 года Венеция пострадала от самых сильных наводнений за полвека.