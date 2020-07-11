Скачать
Суббота, 11.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Европейские послы передали на Донбасс гумпомощь для военных и врачей
Европейские послы передали на Донбасс гумпомощь для военных и врачей
Итоги 11 июля: коронавирус, реакция Мендель на слухи о беременности и протесты в России
Главные события 11 июля
УПЛ: Днепр-1 совершил драматичный камбэк и вырвал победу у Львова
УПЛ: Днепр-1 совершил драматичный камбэк и вырвал победу у Львова
Тест для женщин: что о Вас говорит Ваше платье
Тест для женщин: что о Вас говорит Ваше платье

Эрдоган о смене статуса Айя-Софии: "Основываясь на воле народа"

Эрдоган о смене статуса Айя-Софии: "Основываясь на воле народа"
Обновлено 23:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на решение о смене статуса собора Святой Софии в Стамбуле. Об этом он сказал в субботу, сообщает Анадолу.

"Турция приняла решение о смене статуса Айя-Софии с музея на мечеть, основываясь на желании и воле народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение", - заявил Эрдоган.

Он добавил, что Турция воспользовалась "своим суверенным правом", а критикуют её "страны, которые не могут бороться с исламофобией на своей территории".

Как сообщалось, 10 июля Государственный совет (высший административный суд) Турции отменил решение правительства от 1934 года о статусе музея Айя-Софии, расположенного в Стамбуле, что позволит вновь использовать этот памятник как мечеть.

В ЕС раскритиковали это решение турецких властей.

Собор Святой Софии был построен в годы правления императора Византии Юстиниана I и открыт в декабре 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире, в нем короновали византийских императоров. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор превратили в главную мечеть Османского государства.

Музейный статус собор Святой Софии получил в 1934 году по инициативе первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Турция, Музей, Эрдоган, Айя-София.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 11 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
02 Полиция нашла девушку, которая вырвала оконную раму в электричке (Видео)
03 "Уважайте друг друга": Мендель отреагировала на слухи о беременности от Зеленского
04 Резников напомнил, кто может изменить формат минских переговоров
05 Что происходит с телом, когда вы добавляете в еду имбирь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп о НАТО: Я не хочу выходить
Трамп о НАТО: Я не хочу выходить
Штормовое предупреждение: на западе Украины опять ожидается повышение уровня воды в реках
На западе Украины опять ожидается повышение уровня воды в реках
Коронавирус в Молдове: заболело уже свыше 19 тысяч человек
Коронавирус в Молдове: заболело уже свыше 19 тысяч человек
Марсоход NASA Perseverance установили на ракету-носитель
Марсоход NASA Perseverance установили на ракету-носитель
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь