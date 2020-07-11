Эрдоган о смене статуса Айя-Софии: "Основываясь на воле народа"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на решение о смене статуса собора Святой Софии в Стамбуле. Об этом он сказал в субботу, сообщает Анадолу.

"Турция приняла решение о смене статуса Айя-Софии с музея на мечеть, основываясь на желании и воле народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение", - заявил Эрдоган.

Он добавил, что Турция воспользовалась "своим суверенным правом", а критикуют её "страны, которые не могут бороться с исламофобией на своей территории".

Как сообщалось, 10 июля Государственный совет (высший административный суд) Турции отменил решение правительства от 1934 года о статусе музея Айя-Софии, расположенного в Стамбуле, что позволит вновь использовать этот памятник как мечеть.

В ЕС раскритиковали это решение турецких властей.

Собор Святой Софии был построен в годы правления императора Византии Юстиниана I и открыт в декабре 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире, в нем короновали византийских императоров. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор превратили в главную мечеть Османского государства.

Музейный статус собор Святой Софии получил в 1934 году по инициативе первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.