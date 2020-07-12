Президент Болгарии призвал правительство и генпрокурора уйти в отставку

Президент Болгарии Румен Радев призвал правительство и генерального прокурора покинуть должности на фоне массовых протестов болгар против топ-коррупции. Сообщает "Радио Свобода".

Этот призыв президент озвучил после того как в его канцелярии генпрокуратура провела обыски.

Причиной обысков стало заявление Радева, согласно которому Национальная служба защиты, что охраняет высшие лица государства, должна прекратить защищать Ахмеда Догана, почетного председателя "Движения за права и свободы" (ДПС).

Считается, что Доган является одним из самых влиятельных людей в стране и контролирует судебную ветвь власти.

В то же время Радев утверждает, что решение о безопасности Догана приняла комиссия, которой руководит правительство.

Перед этим в столице стране состоялись две акции протеста. На первой собрались сторонники президента, где критиковали действия прокурора и правительства, обвиняя их в коррупции и произволе. На второй – сторонники премьера Бойко Борисова и правящей партии.

Также митингующие собрались у резиденции Догана на побережье Черного моря.

"Несколько тысяч протестующих пробились 11 июля на пляж у резиденции Догана, которая расположена за примерно 400 километров от столицы Софии. Протестующие требовали равной защиты для всех и доступа к пляжу", – отмечает "Радио Свобода".