Скачать
Воскресенье, 12.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Европейские послы передали на Донбасс гумпомощь для военных и врачей
Европейские послы передали на Донбасс гумпомощь для военных и врачей
Итоги 11 июля: коронавирус, реакция Мендель на слухи о беременности и протесты в России
Главные события 11 июля
УПЛ: Днепр-1 совершил драматичный камбэк и вырвал победу у Львова
УПЛ: Днепр-1 совершил драматичный камбэк и вырвал победу у Львова
Тест для женщин: что о Вас говорит Ваше платье
Тест для женщин: что о Вас говорит Ваше платье

Президент Болгарии призвал правительство и генпрокурора уйти в отставку

Президент Болгарии призвал правительство и генпрокурора уйти в отставку
02:23 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter
Президент Болгарии Румен Радев призвал правительство и генерального прокурора покинуть должности на фоне массовых протестов болгар против топ-коррупции. Сообщает "Радио Свобода".

Этот призыв президент озвучил после того как в его канцелярии генпрокуратура провела обыски.

Причиной обысков стало заявление Радева, согласно которому Национальная служба защиты, что охраняет высшие лица государства, должна прекратить защищать Ахмеда Догана, почетного председателя "Движения за права и свободы" (ДПС).

Считается, что Доган является одним из самых влиятельных людей в стране и контролирует судебную ветвь власти.

В то же время Радев утверждает, что решение о безопасности Догана приняла комиссия, которой руководит правительство.

Перед этим в столице стране состоялись две акции протеста. На первой собрались сторонники президента, где критиковали действия прокурора и правительства, обвиняя их в коррупции и произволе. На второй – сторонники премьера Бойко Борисова и правящей партии.

Также митингующие собрались у резиденции Догана на побережье Черного моря.

"Несколько тысяч протестующих пробились 11 июля на пляж у резиденции Догана, которая расположена за примерно 400 километров от столицы Софии. Протестующие требовали равной защиты для всех и доступа к пляжу", – отмечает "Радио Свобода".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Болгария, Протесты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жена Уилла Смита рассказала, как изменяла мужу
02 Как по состоянию ногтей определить проблемы со здоровьем
03 Ранение главы Николаевской облорганизации ВО "Свобода": в полиции раскрыли детали
04 "Он был одним из лучших": Илон Маск пообщался с семьей выдающегося конструктора Королева
05 Штормовое предупреждение: на западе Украины опять ожидается повышение уровня воды в реках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп о НАТО: Я не хочу выходить
Трамп о НАТО: Я не хочу выходить
SpaceX перенесла запуск очередной партии спутников Starlink
SpaceX перенесла запуск очередной партии спутников Starlink
Коронавирус в Молдове: заболело уже свыше 19 тысяч человек
Коронавирус в Молдове: заболело уже свыше 19 тысяч человек
Марсоход NASA Perseverance установили на ракету-носитель
Марсоход NASA Perseverance установили на ракету-носитель
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь