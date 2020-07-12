Президент Сербии согласовал темы для проведения переговоров с Косово

Президент Сербии Александар Вучич сообщил о согласовании тем для проведения переговоров с Косово во время встречи, которая запланирована на 16 июля в Брюсселе.Об этом сообщает Вучич в своем Instagram.

"Диалог под эгидой ЕС продолжается после перерыва продолжительностью в двадцать месяцев. Темы для встречи в Брюсселе в четверг были согласованы", - сообщил Вучич.

Ранее Вучич провел консультации с Верховным представителем ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Хосепом Борреллем и специальным представителем ЕС по вопросам диалога между Белградом и Приштиной Лайчак.

Напомним, Сербия и Косово согласились возобновить переговоры после более чем полуторагодовалого перерыва. В рамках этого процесса после консультаций должна состояться встреча сторон в Брюсселе 16 июля.