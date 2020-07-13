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Штайнмайер рассчитывает на изменение политики Китая в отношении Гонконга

Штайнмайер рассчитывает на изменение политики Китая в отношении Гонконга
02:28 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал власти Китая за принятие так называемого закона о национальной безопасности Гонконга. Об этом сообщает DW.

Китай среди прочего нарушает международные договоренности, которые ранее сам пообещал соблюдать, а потому Германия уже отреагировала, заявил Штайнмайер в интервью телеканалу ZDF, обнародованном в воскресенье, 12 июля.

По мнению президента Германии, если Китай не отступит от своей позиции, то будут иметь место длительные и негативные изменения в отношениях с европейскими и другими западными странами. Он выразил убеждение, что Китай в таких изменениях не заинтересован. “Поэтому я все еще надеюсь, что есть возможности для изменения в китайской позиции”, — добавил Штайнмайер, цитирует агентство новостей dpa.

Напомним, новый китайский закон о национальной безопасности предусматривает наказание за ряд правонарушений, среди которых сепаратизм, подрывная деятельность, терроризм и заговор с иностранной властью. Согласно новым нормам, демонстрация флага с символикой сторонников независимости Гонконга может быть расценена как преступление. Так же нельзя призывать к независимости Тибета, Тайваня и других территорий, которые Пекин считает своими.

Нарушители закона могут быть заключенными пожизненно. Также благодаря новому закону китайские власти получила полномочия преследовать подозреваемых в этих преступлениях на территории Гонконга в обход местных властей и правоохранителей. Принятие и внедрение закона жестко раскритиковали правительства ведущих западных государств.

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Германия, Китай, Гонконг.

Автор:

Телеграф
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