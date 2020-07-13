В Польше за сутки зафиксировали 370 новых случаев коронавируса

В течение минувших суток в Польше подтверждено 370 новых случаев инфицирования коронавирусом, три человека скончались. Об этом сообщает в Twitter министерство здравоохранения Польши.

Общее количество инфицированных в стране возросло до 37 891. Вылечились 27 148 пациентов, умер 1571 человек.

Сейчас в больницах страны находятся 1610 больных с COVID-19, 86 168 поляков остаются на домашнем карантине.

С выявления первого случая в Польше проведено около 1,8 млн тестов на коронавирус, в том числе за последние сутки - почти 18 тысяч.

Как сообщалось, 13 июня Польша полностью открыла границы для граждан ЕС, а с 15-го - возобновил международное авиасообщение. С 1 июля возобновлено авиасообщение между Польшей и Украиной.