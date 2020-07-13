Выборы в Польше: Дуда остается на второй срок

По итогам подсчета 99,69% протоколов Государственной избирательной комиссии Польши действующий президент Анджей Дуда выиграл второй тур президентских выборов и останется на посту на второй срок.

Действующего президента поддержали 51,21% избирателей. Кандидат от оппозиции и мэр Варшавы Рафал Тшасковський, проиграл с незначительным отрывом и получил поддержку 48,79% избирателей. Об этом сообщает "Польское радио".

Отмечается, что явка на этих выборах была рекордной для Польши и составила 68,12%. Нынешние выборы проходили в условиях пандемии, на всех участках действовали санитарные режим, людей пускали только в масках.

Избирательная комиссия ожидает протоколы еще с пяти участков, но как отметили в избиркоме, количество не подсчитанных голосов существенно не повлияет на окончательный результат.

Как сообщалось, первый тур президентских выборов состоялся 28 июня. За Дуду проголосовали 43,5% избирателей, за Тшасковского отдали свои голоса 30,46%.

Анджей Дуда - государственный деятель, работал в канцелярии Леха Качинского. Был депутатом Сейма и Европарламента. В мае 2015 года был избран президентом Польши.

48-летний Рафал Тшасковский - кандидат от оппозиционной партии "Гражданская позиция", известный политтехнолог, в 2018 году избран мэром Варшавы. До этого работал в МИД Польши, был депутатом Сейма и Европеймского парламента. Выступал в поддержку ЛГБТ и отмену скандальной судовой реформы.