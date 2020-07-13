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Карантинные меры: Хорватия ввела масочный режим в транспорте и закрытых помещениях

Карантинные меры: Хорватия ввела масочный режим в транспорте и закрытых помещениях
15:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
В Хорватии с сегодняшнего дня обязательным является ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции в помещениях и транспорте. Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

"С 13.07 в Хорватии обязательным требованием является ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции в закрытых пространствах - торговых центрах, общественном транспорте, кафе, ресторанах.

Будет осуществляться надзор уполномоченных органов за соблюдением этих требований", - написал дипломат.

З 13.07. у Хорватії обов‘язковою вимогою є носіння захисних масок і дотримання соціальної дистанції у закритих просторах - торговельних центрах, громадському транспорті, кафе, ресторанах. Здійснюватиметься нагляд уповн.органів за дотриманням цих вимог.

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Как сообщалось, Институт здравоохранения Хорватии 10 июля принял решение о том, что все граждане третьих стран, имеющие основание на въезд в Республику Хорватия по личным неотложным причиамн (например, имеют частную собственность в Хорватии) должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.

Самоизоляция может быть сокращена до 7 дней, если лицо за собственные средства через семь дней после прибытия в Хорватию сдаст ПЦР-тест и получит отрицательный результат.

Лица, въезжающие в Республику Хорватия с туристической целью, или другой деловой целью и для обучения, могут въехать в Хорватию без обязательной 14-дневной самоизоляции, при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 48 часов (считая от времени взятия забора до прибытия на пограничный переход) или с обязательным 14-дневной самоизоляцией при отсутствии ПЦР-теста.

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Хорватия, Карантин, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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