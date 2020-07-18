Во Франции горит готический собор XV века

В соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте призошел пожар. Об этом сообщили в ВВС.

В сообщении говорилось, что в соборе города Нант во Франции произошел пожар.

Ликвидацией очага возгорания в соборе XV века занимались более 60 пожарных.

Причина пожара сейчас устанавливается.

Очевидцы делились видео инцидента в соцсетях.

Как сообщалось, в Киеве в результате взрыва неизвестного устройства в урне на станции "Шулявская" пострадали уже четверо человек. Об этом сообщает полиция столицы.