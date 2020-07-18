Во Франции горит готический собор XV века

В сообщении говорилось, что в соборе города Нант во Франции произошел пожар.
Ликвидацией очага возгорания в соборе XV века занимались более 60 пожарных.
Причина пожара сейчас устанавливается.
Очевидцы делились видео инцидента в соцсетях.
#Nantes | Courage aux sapeurs-#pompiers du @SDIS44 engagés sur l’#incendie à la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de #Nantes.
Protéger, secourir et sauver. pic.twitter.com/z8ZaigcI3s
— Pompiers de France (@PompiersFR) July 18, 2020
Как сообщалось, в Киеве в результате взрыва неизвестного устройства в урне на станции "Шулявская" пострадали уже четверо человек. Об этом сообщает полиция столицы.