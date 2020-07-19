Борьба с "коронакризисом": саммит ЕС решили продлить

Представители стран Евросоюза остались на саммите еще на один день.

Саммит Евросоюза в Брюсселе будет продлен еще на один день из-за нерешенных разногласий по поводу пакета помощи для восстановления экономики в условиях коронакризиса.

Об этом сообщил официальный представитель главы Европейского совета Шарля Мишеля, передает DW.

"Странам Евросоюза пока не удалось договориться о пакете помощи наиболее пострадавшим от коронавируса странам. Переговоры перенесены на третий день саммита, которого не было в первоначальных планах", - говорится в сообщении.

Изначально саммит рассчитывали провести за два дня - он должен был завершиться 18 июля.

Отмечается, что разногласия участников вызвала, в частности, сумма безвозвратной помощи государствам ЕС, сильнее других пострадавшим от коронавируса. Планам Брюсселя выделить 500 млрд евро из пакета в объеме 750 млрд на основе безвозмездной субсидии противостояли главным образом Австрия и Нидерланды. В субботу Шарль Мишель предложил компромиссный вариант, сократив пакет безвозмездной помощи до 450 млрд евро. Однако даже этот вариант не вызвал всеобщего одобрения.

Нынешний саммит - первая очная встреча лидеров Евросоюза с начала пандемии коронавируса. На нем обсуждается комбинация бюджета ЕС на 2021-2027 годы в размере 1,074 трлн евро и план антикризисного восстановления экономики NextGenerationEU в сумме 750 млрд евро, являющийся в основном инициативой Германии и Франции.