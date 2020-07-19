Скачать
Воскресенье, 19.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19 в Украине: еще свыше 700 украинцев "подхватили" коронавирус
COVID-19 в Украине: еще свыше 700 украинцев "подхватили" коронавирус
Компания SkyUp отменила основную часть рейсов
Компания SkyUp отменила основную часть рейсов
Верона - Аталанта: полный обзор матча (Видео)
Верона - Аталанта: полный обзор матча (Видео)
Потап показал сексуальную Настю Каменских в кружевном бикини (Фото)
Потап показал сексуальную Настю Каменских в кружевном бикини (Фото)

Борьба с "коронакризисом": саммит ЕС решили продлить

Борьба с "коронакризисом": саммит ЕС решили продлить
08:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Представители стран Евросоюза остались на саммите еще на один день.

Саммит Евросоюза в Брюсселе будет продлен еще на один день из-за нерешенных разногласий по поводу пакета помощи для восстановления экономики в условиях коронакризиса.

Об этом сообщил официальный представитель главы Европейского совета Шарля Мишеля, передает DW.

"Странам Евросоюза пока не удалось договориться о пакете помощи наиболее пострадавшим от коронавируса странам. Переговоры перенесены на третий день саммита, которого не было в первоначальных планах", - говорится в сообщении.

Изначально саммит рассчитывали провести за два дня - он должен был завершиться 18 июля.

Мишель о COVID-19: Это продолжает сказываться на нашей жизни

Отмечается, что разногласия участников вызвала, в частности, сумма безвозвратной помощи государствам ЕС, сильнее других пострадавшим от коронавируса. Планам Брюсселя выделить 500 млрд евро из пакета в объеме 750 млрд на основе безвозмездной субсидии противостояли главным образом Австрия и Нидерланды. В субботу Шарль Мишель предложил компромиссный вариант, сократив пакет безвозмездной помощи до 450 млрд евро. Однако даже этот вариант не вызвал всеобщего одобрения.

Нынешний саммит - первая очная встреча лидеров Евросоюза с начала пандемии коронавируса. На нем обсуждается комбинация бюджета ЕС на 2021-2027 годы в размере 1,074 трлн евро и план антикризисного восстановления экономики NextGenerationEU в сумме 750 млрд евро, являющийся в основном инициативой Германии и Франции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Саммит, Шарль Мишель.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сдерживание России: Пентагон ждет немедленной реакции НАТО
02 Потап показал сексуальную Настю Каменских в кружевном бикини (Фото)
03 "Вечеринка нардепов": Арахамию засняли танцующим в вышиванке (Видео)
04 Выберите руну и узнайте свое настоящее будущее
05 Все из-за российских туристов: Турция может попасть в список стран "красной зоны"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сирия избирает новый парламент
Сирия избирает новый парламент
Шулявский мост продолжают ремонтировать
Шулявский мост продолжают ремонтировать
Борьба с &quot;коронакризисом&quot;: саммит ЕС решили продлить
Борьба с "коронакризисом": саммит ЕС решили продлить
Поздравления с Днем металлурга 2020: красивые стихи и открытки
Поздравления с Днем металлурга 2020: красивые стихи и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь