Пожар в готическом храме во Франции: полиция задержала подозреваемого в поджоге

Во Франции задержали и взяли под стражу 39-летнего мужчину, который подозревается в поджоге собора Святых Петра и Павла в Нанте. Об этом сообщает канал BFMTV.

Тем не менее, по словам местного прокурора привлечь подозреваемого к ответственности пока не представляется возможным, так как "любые выводы пока преждевременны".

По его словам, "на данной стадии речь идет о проверках".

Подозреваемый является активистом церковного прихода, вечером в пятницу ему было поручено запереть дверь собора. Как отмечает телеканал, он является мигрантом, изъявившим желание легализировать свое пребывание во Франции.

Следователи отмечают, что он давал противоречивые сведения относительно того, где он находился накануне пожара.

Как сообщалось ранее, утром субботы в соборе Святых Петра и Павла возник сильный пожар, ликвидацией которого занимались около ста пожарных. Огонь удалось погасить за несколько часов, но большой орган и большая часть внутреннего убранства храма была уничтожена. местами нарушена прочность здания.

Версия с умышленным поджогом пока является основной, так как пожарные обнаружили три отдельных очага возгорания. При этом следов взлома найдено не было.

Собор Святых Петра и Павла - кафедральный собор Нантской епархии, крупнейшая готическая церковь исторической Бретани и одна из крупнейших во Франции, всего на 6 м ниже собора Парижской Богоматери, а по высоте нефа под сводами превосходит его. Собор строился 457 лет - с 1434 по 1891 год. Это уже четвертая церковь на этом месте; собору предшествовали раннехристианская римская часовня в Намнете (III век), собор VI века и собор в романском стиле XI века.