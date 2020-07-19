Представительница Финляндии стала и.о. главы ОБСЕ

Председатель ОБСЕ Эди Рама дал поручение дипломату из Финляндии, главе центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов, выполнять обязательства генсека организации до назначения нового генерального секретаря.

Об этом говорится в письме, разосланном в 57 стран-участниц ОБСЕ.

"В качестве необходимой меры реагирования, действующий глава ОБСЕ, премьер-министр Албании и министр по вопросам европейских и иностранных дел Эди Рама, в рамках всеобщей ответственности за исполнительную деятельность и координации текущей деятельности ОБСЕ, уполномочил посла Тууле Юрьёля, директора Центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов и заместителя главы Секретариата ОБСЕ исполнять основные функции генсека ОБСЕ начиная с 19 июля 2020 года и до назначения нового генерального секретаря ОБСЕ,", сказано в письме, подписанном представителем Албании в ОБСЕ, действющим главой Постоянного совета ОБСЕ Игли Гасани.

В Албанском председательстве еще раз выразили сожаление относительно отсутствия консенсуса среди стран-участниц организации в вопросе назначения нового генсека и начальников трех институтов ОБСЕ, термин полномочий которых завершился 18 июля.

Помимо и.о генсека ОБСЕ также было принято решение назначить исполняющих обязанности глав трех институтов:

временным руководителем Бюро по вопросам демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) назначена заместительница директора Бюро Катаржина Гардапхадзе.

исполнение "рутинных функций" главы Управления верховного комиссара по вопросам нацменьшинств (ВКНМ) поручено директору этой структуры Кристофу Кампу.

обеспечивать бесперебойную работу Офиса представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ поручено главе этого Офиса Юргену Гайсселю.

Как сообщалось ранее, Албанское председательство в ОБСЕ начало отбор дополнительных кандидатов на должности вышеназванных структур после того, как 57 стран-участниц ОБСЕ не смогли достичь консенсуса по продолжению полномочий действующих председателей, чьи полномочия заканчивались 18 июля.

Теперь страны-участницы ОБСЕ должны представить своих кандидатов до 18 сентября.