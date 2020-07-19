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Представительница Финляндии стала и.о. главы ОБСЕ

Представительница Финляндии стала и.о. главы ОБСЕ
Обновлено 20:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Председатель ОБСЕ Эди Рама дал поручение дипломату из Финляндии, главе центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов, выполнять обязательства генсека организации до назначения нового генерального секретаря.

Об этом говорится в письме, разосланном в 57 стран-участниц ОБСЕ. 

"В качестве необходимой меры реагирования, действующий глава ОБСЕ, премьер-министр Албании и министр по вопросам европейских и иностранных дел Эди Рама, в рамках всеобщей ответственности за исполнительную деятельность и координации текущей деятельности ОБСЕ, уполномочил посла Тууле Юрьёля, директора Центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов и заместителя главы Секретариата ОБСЕ исполнять основные функции генсека ОБСЕ начиная с 19 июля 2020 года и до назначения нового генерального секретаря ОБСЕ,", сказано в письме, подписанном представителем Албании в ОБСЕ, действющим главой Постоянного совета ОБСЕ Игли Гасани. 

В Албанском председательстве еще раз выразили сожаление относительно отсутствия консенсуса среди стран-участниц организации в вопросе назначения нового генсека и начальников трех институтов ОБСЕ, термин полномочий которых завершился 18 июля. 

Помимо и.о генсека ОБСЕ также было принято решение назначить исполняющих обязанности глав трех институтов:

  • временным руководителем Бюро по вопросам демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) назначена заместительница директора Бюро Катаржина Гардапхадзе. 
  • исполнение "рутинных функций" главы Управления верховного комиссара по вопросам нацменьшинств (ВКНМ) поручено директору этой структуры Кристофу Кампу.  
  • обеспечивать бесперебойную работу Офиса представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ поручено главе этого Офиса Юргену Гайсселю. 

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Как сообщалось ранее, Албанское председательство в ОБСЕ начало отбор дополнительных кандидатов на должности вышеназванных структур после того, как 57 стран-участниц ОБСЕ не смогли достичь консенсуса по продолжению полномочий действующих председателей, чьи полномочия заканчивались 18 июля. 

Теперь страны-участницы ОБСЕ должны представить своих кандидатов до 18 сентября. 

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Финляндия, ОБСЕ, Эди Рама, Тууле Юрьйоля.

Автор:

Телеграф
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