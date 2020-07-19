Представительница Финляндии стала и.о. главы ОБСЕ

Об этом говорится в письме, разосланном в 57 стран-участниц ОБСЕ.
"В качестве необходимой меры реагирования, действующий глава ОБСЕ, премьер-министр Албании и министр по вопросам европейских и иностранных дел Эди Рама, в рамках всеобщей ответственности за исполнительную деятельность и координации текущей деятельности ОБСЕ, уполномочил посла Тууле Юрьёля, директора Центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов и заместителя главы Секретариата ОБСЕ исполнять основные функции генсека ОБСЕ начиная с 19 июля 2020 года и до назначения нового генерального секретаря ОБСЕ,", сказано в письме, подписанном представителем Албании в ОБСЕ, действющим главой Постоянного совета ОБСЕ Игли Гасани.
В Албанском председательстве еще раз выразили сожаление относительно отсутствия консенсуса среди стран-участниц организации в вопросе назначения нового генсека и начальников трех институтов ОБСЕ, термин полномочий которых завершился 18 июля.
Помимо и.о генсека ОБСЕ также было принято решение назначить исполняющих обязанности глав трех институтов:
Как сообщалось ранее, Албанское председательство в ОБСЕ начало отбор дополнительных кандидатов на должности вышеназванных структур после того, как 57 стран-участниц ОБСЕ не смогли достичь консенсуса по продолжению полномочий действующих председателей, чьи полномочия заканчивались 18 июля.
Теперь страны-участницы ОБСЕ должны представить своих кандидатов до 18 сентября.