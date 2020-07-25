Ужесточение карантина: Украина попала в "красный список" Австрии

Австрия добавила Украину в "красный" список стран.
Такое решение принял Минздрав страны, передает OE24.
Отмечается, что кроме Украины в этот список попали еще 31 одна страна. Таким образом правительство Австрии пытается уберечь себя от новой волны COVID-19.
Новые правила будут введены в действие уже в ближайший понедельник, 27 июля.
"Красный список" Австрии:
Согласно новым правилам, граждане Австрии, ЕС, стран Европейского экономического пространства и Швейцарии при въезде из стран "красного списка" должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест или сдать его после въезда в течение 48 часов. До тех пор, пока не будет получен отрицательный результат теста, прибывшие должны находится на самоизоляции.
Граждане из 32 государств "красного списка" не смогут напрямую въехать в Австрию. Однако, если приезжие прибыли из Шенгенской зоны, им нужно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда.
После въезда в Австрию им нужно пройти 10-дневный карантин. Для этого они должны предоставить документ о наличии места жительства в Австрии.
Исключения из запрета на въезд для граждан третьих стран также распространяются на медсестер, сезонных работников или дипломатов. Если они не были в одной из стран, классифицированных как безопасные, они также должны пройти отрицательный ПЦР-тест, а затем начать 10-дневный домашний карантин. Этого можно избежать, как только ПЦР-тест, выполненный во время теста, окажется отрицательным. Для жителей пригородной зоны возможен въезд с сертификатом здоровья. Этот сертификат также должен подтвердить отрицательный результат теста ПЦР, который был проведен не более трех дней назад при поступлении. Самоконтроль карантина не требуется.