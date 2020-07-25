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Ужесточение карантина: Украина попала в "красный список" Австрии

Ужесточение карантина: Украина попала в "красный список" Австрии
09:35 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Въезжающим из 32 государств, а также отдельных регионов нужно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Австрия добавила Украину в "красный" список стран.

Такое решение принял Минздрав страны, передает  OE24.

Отмечается, что кроме Украины в этот список попали еще 31 одна страна. Таким образом правительство Австрии пытается уберечь себя от новой волны COVID-19.

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Новые правила будут введены в действие уже в ближайший понедельник, 27 июля.

"Красный список" Австрии:

  • Албания,
  • Бангладеш,
  • Беларусь,
  • Босния и Герцеговина,
  • Бразилия,
  • Болгария,
  • Египет,
  • Индия,
  • Индонезия,
  • Иран,
  • непризнанное Косово,
  • Мексика,
  • Молдавия,
  • Нигерия,
  • Пакистан,
  • Перу,
  • Португалия,
  • Румыния,
  • Россия,
  • Северная Македония,
  • Сенегал,
  • Сербия,
  • США,
  • Турция,
  • Украина,
  • Филиппины,
  • китайская провинция Хубэй,
  • Чили,
  • Черногория,
  • Швеция,
  • Эквадор,
  • ЮАР.

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Согласно новым правилам, граждане Австрии, ЕС, стран Европейского экономического пространства и Швейцарии при въезде из стран "красного списка" должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест или сдать его после въезда в течение 48 часов. До тех пор, пока не будет получен отрицательный результат теста, прибывшие должны находится на самоизоляции.

Граждане из 32 государств "красного списка" не смогут напрямую въехать в Австрию. Однако, если приезжие прибыли из Шенгенской зоны, им нужно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда.

После въезда в Австрию им нужно пройти 10-дневный карантин. Для этого они должны предоставить документ о наличии места жительства в Австрии.

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Исключения из запрета на въезд для граждан третьих стран также распространяются на медсестер, сезонных работников или дипломатов. Если они не были в одной из стран, классифицированных как безопасные, они также должны пройти отрицательный ПЦР-тест, а затем начать 10-дневный домашний карантин. Этого можно избежать, как только ПЦР-тест, выполненный во время теста, окажется отрицательным. Для жителей пригородной зоны возможен въезд с сертификатом здоровья. Этот сертификат также должен подтвердить отрицательный результат теста ПЦР, который был проведен не более трех дней назад при поступлении. Самоконтроль карантина не требуется.

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Все по теме:

Украина, Австрия, Коронавирус, Covid-19, Каранитн.

Автор:

Телеграф
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