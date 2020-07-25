Ужесточение карантина: Украина попала в "красный список" Австрии

Въезжающим из 32 государств, а также отдельных регионов нужно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Австрия добавила Украину в "красный" список стран.

Такое решение принял Минздрав страны, передает OE24.

Отмечается, что кроме Украины в этот список попали еще 31 одна страна. Таким образом правительство Австрии пытается уберечь себя от новой волны COVID-19.

Новые правила будут введены в действие уже в ближайший понедельник, 27 июля.

"Красный список" Австрии:

Албания,

Бангладеш,

Беларусь,

Босния и Герцеговина,

Бразилия,

Болгария,

Египет,

Индия,

Индонезия,

Иран,

непризнанное Косово,

Мексика,

Молдавия,

Нигерия,

Пакистан,

Перу,

Португалия,

Румыния,

Россия,

Северная Македония,

Сенегал,

Сербия,

США,

Турция,

Украина,

Филиппины,

китайская провинция Хубэй,

Чили,

Черногория,

Швеция,

Эквадор,

ЮАР.

Согласно новым правилам, граждане Австрии, ЕС, стран Европейского экономического пространства и Швейцарии при въезде из стран "красного списка" должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест или сдать его после въезда в течение 48 часов. До тех пор, пока не будет получен отрицательный результат теста, прибывшие должны находится на самоизоляции.

Граждане из 32 государств "красного списка" не смогут напрямую въехать в Австрию. Однако, если приезжие прибыли из Шенгенской зоны, им нужно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда.

После въезда в Австрию им нужно пройти 10-дневный карантин. Для этого они должны предоставить документ о наличии места жительства в Австрии.

Исключения из запрета на въезд для граждан третьих стран также распространяются на медсестер, сезонных работников или дипломатов. Если они не были в одной из стран, классифицированных как безопасные, они также должны пройти отрицательный ПЦР-тест, а затем начать 10-дневный домашний карантин. Этого можно избежать, как только ПЦР-тест, выполненный во время теста, окажется отрицательным. Для жителей пригородной зоны возможен въезд с сертификатом здоровья. Этот сертификат также должен подтвердить отрицательный результат теста ПЦР, который был проведен не более трех дней назад при поступлении. Самоконтроль карантина не требуется.