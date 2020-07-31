В Польше украли и обезглавили памятник советскому маршалу

В Польше неизвестные взломав ворота кладбища и похитили монумент маршала СССР Рокоссовского. В этот же день статую без головы обнаружили в поле. Голову скульптуры и виновных продолжает искать полиция

В четверг, 30 июля, в Польше в городе Легница с кладбища украли памятник советского маршала Константина Рокоссовского. Об этом сообщает польский портал Fakty — Legnica.

Злоумышленники похитили 600-килограммовую статую с муниципального кладбища Красной армии, где она была установлена.

Позже работники Музея меди, частью экспозиции которого был монумент, обнаружили его на одной из городских улиц, однако уже без головы.

На данный момент полиция продолжает поиски тех, кто похитил и обезглавил памятник советского маршала.

Напомним, в Праге снесли монумент советскому маршалу Ивану Коневу. После чего мер чешской столице заявил, что ему угрожают со стороны России и попросил предоставить ему охрану.