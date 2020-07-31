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Ослабления не будет: Британия снова вводит масочный режим

Ослабления не будет: Британия снова вводит масочный режим
19:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Правительство Великобритании приняло решение отложить очередное ослабление карантина на две недели и ввести с 8 августа обязательный масочный режим во всех публичных помещениях. Об этом сообщает Sky News.

"Запланированная отмена ограничений в связи с эпидемией коронавируса в Англии была отсрочена минимум на ближайшие несколько недель, а защитные маски станут обязательными во всех общедоступных помещениях с 8 августа", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Борис Джонсон рассказал на брифинге, что решение о "торможении процесса" (отмена ограничений - ред.) было принято из-за роста количества случаев заболевания коронавирусной болезнью и "с целью держать вирус под контролем".

Руководитель медицинской службы Англии Крис Витти тем временем предупредил, что страна "вероятно, достигла предела того, что мы можем открыть в смысле дальнейшего открытия общества".

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Правительство Британии с этой субботы планировало открыть казино, залы боулинга и катки, но теперь не сделает этого как минимум до 15 августа. Кроме того, художественные выступления в закрытых помещениях не будут разрешены, как и свадебные церемонии с посещаемостью до 30 человек.

Глава британского правительства также объявил, что правила ношения масок будут расширены, с 8 августа маски станут обязательными во всех общественных помещениях, в частности: музеях, галереях, кинотеатрах и местах религиозных собраний.

По состоянию на утро 31 июля в мире из 17 476 105 случаев коронавируса 676 759 - летальные, 10 939 473 человека выздоровели.

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В Великобритании на данное время зафиксированы 302 301 подтвержденный случай заболевания COVID-19 и 45 999 летальных случаев вследствие болезни.

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Все по теме:

Британия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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