Коронавирус снова начал "косить" жителей Италии

За последние сутки в Италии зафиксировали 9 летальных исходов вследствие болезни COVID-19. За прошедшие сутки таких было 3. Об этом сообщает агентство ANSA.

"Рост случаев коронавируса в Италии продолжается. В течение последних 24 часов число подтвержденных случаев возросло на 379 (вчера было 386), свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Количество умерших составляет 9 (вчера их было 3)", - говорится в сообщении.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Италии сейчас составляет 247 537.

Общее количество умерших вследствие эпидемии - 35 141.

Число выздоровевших от болезни составляет 199 974.

По состоянию на вечер 31 июля в мире в целом зафиксировано 17 608 252 случая COVID-19, из которых 679 251 - летальные, 11 014 165 человек выздоровели.