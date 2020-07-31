Коронавирус снова начал "косить" жителей Италии

"Рост случаев коронавируса в Италии продолжается. В течение последних 24 часов число подтвержденных случаев возросло на 379 (вчера было 386), свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Количество умерших составляет 9 (вчера их было 3)", - говорится в сообщении.
Общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Италии сейчас составляет 247 537.
Общее количество умерших вследствие эпидемии - 35 141.
Число выздоровевших от болезни составляет 199 974.
По состоянию на вечер 31 июля в мире в целом зафиксировано 17 608 252 случая COVID-19, из которых 679 251 - летальные, 11 014 165 человек выздоровели.