Скачать
Понедельник, 03.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В центре Киева мужчина захватил банк и угрожает бомбой
В центре Киева мужчина захватил банк и угрожает бомбой
В Минздраве напомнили органам местной власти, что они не могут самостоятельно ослаблять карантин
В Минздраве напомнили органам местной власти, что они не могут самостоятельно ослаблять карантин
Маркевич неожиданно возглавил клуб УПЛ
Маркевич неожиданно возглавил клуб УПЛ
3 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
3 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Польша оштрафовала Газпром из-за Северного потока-2

Польша оштрафовала Газпром из-за Северного потока-2
10:38 Сегодня Телеграф Фото: nord-stream2.com
Антимонопольный регулятор Польши оштрафовал российскую компанию Газпром на 57 млн долларов по делу строительства газопровода Северный поток-2.

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовав "Газпром" на почти 213 миллионов злотых (57 млн долларов). Причиной штрафа стал отказ "Газпрома" от сотрудничества в расследовании в отношении проекта "Северный поток-2".

Об этом говорится в заявлении UOKiK.

Отмечается, что UOKiK проводит расследование относительно создания консорциума финансирующего строительство газопровода "Северный поток 2". Обвинение было выдвинуто шести компаниям: "Газпрому", Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall Dea.

Как отметил президент UOKiK Томаш Хростный, антимонопольный регулятор обращался к "Газпрому" с просьбой предоставить контракты компаний на укладку российского трубопровода, однако так и не получил ответ.

"Несмотря на юридическое обязательство сотрудничать с президентом офиса, компания не предоставляла эту информацию, в том числе после начала разбирательства в мае. На мой взгляд, это преднамеренный акт, который должен был помешать продолжению разбирательства. Поэтому я решил наложить на "Газпром" штраф в размере почти 213 млн злотых", - сообщил Хростный.

По его словам, это максимально возможная сумма штрафа за данное нарушение.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газпром, Польша, Северный поток.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Генетики провели ДНК-исследование и выяснили происхождения большинства потомков рабов в США
02 Кравчук: Я никогда не верил в то, что словами можно убедить Кремль и президента России
03 Самая молодая премьер в мире вышла замуж (Фото)
04 Зачем куда-то бежать, если можно забить с центра поля: удивительный гол в Первой лиге (Видео)
05 Тест раскроет самую яркую черту Вашего характера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину снова идет жара, местами до +35°
В Украину снова идет жара, местами до +35°
COVID-19 в столице: сколько киевлян заболели за сутки
COVID-19 в столице: сколько киевлян заболели за сутки
Курс валют: в начале недели гривна немного укрепилась
Курс валют: в начале недели гривна немного укрепилась
Компания OnePlus представила тизер HydrogenOS 11 (aka OxygenOS 11) с датой выхода
Компания OnePlus представила тизер HydrogenOS 11 (aka OxygenOS 11) с датой выхода
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь