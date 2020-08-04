Украли секретную переписку: хакеры из РФ взломали почту бывшего министра Британии

Группа хакеров из России несколько раз взломала почтовый ящик бывшего министра торговли Великобритании Лиама Фокса, который сейчас является кандидатом на пост генсека Всемирной торговой организации.

"Персональный ящик электронной почты экс-министра торговли Лиама Фокса несколько раз ломали россияне. Они похитили секретные документы о торговых переговорах США и Британии", - пишет в понедельник The Guardian.

Издание уточняет, что речь идет о 451 странице переписки бывшего министра, которые хакеры планировали слить в Интернет.

Почтовый ящик Фокса неоднократно взламывали в период с 12 июля по 21 октября 2019 года.

Правоохранители ведут расследование, которое может поставить серьезные вопросы чиновнику, который выдвинут Британией на пост генерального секретаря ВТО.

Пресс-служба Фокса комментарии относительно инцидента давать отказалась.