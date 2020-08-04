На борту самолета произошла драка из-за отказа пассажиров лететь в масках

На борту самолета, летевшего из Нидерландов в Испанию, произошла массовая драка.

На борту самолета, который летел на Ибицу произошла драка между пассажирами, из-за того что двое людей отказались одевать маски.

Инцидент произошел 1 августа, самолет авиакомпании KLM вылетел из Амстрдама и направлялся в Ибицу.

Об этом сообщает иностранное издание The Independent.

Всех пассажиров попросили одеть маски и не снимать до посадки. Но двое отдыхающих отказались выполнить требования, после чего завязалась драка.

Происшествие сняли на видео другие пассажиры и разместили в сети. На видео видно, что во время задержания одного из хулиганов пассажиры прижали его коленями к полу.

Кроме того, очевидцы утверждают, что один из пассажиров употреблял водку и вел себя агрессивно.

В авиакомпании прокомментировали инцидент и отметили, что двое пассажиров отказались носить маски, беспокоили попутчиков. Командир корабля сообщил властям и по прибытию в аэропорт оба мужчины были задержаны.