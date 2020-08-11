В Польше стремительно снижается прирост COVID-19

Согласно данным worldometers.info, в Польше четвертый день подряд снижается число заболевших COVID-19 за сутки.

В Польше во вторник вновь зафиксировано снижение количества случаев инфицирования COVID-19 за сутки: подтвержден 551 новый случай инфицирования, умерли 12 человек из числа ранее заболевших, а выздоровели 273 человека.

Об этом сообщается на портале worldometers.info.

Сутками ранее, 10 августа, в Польше было 619 новых случаев инфицирования, умерли 7 человек, а выздоровели 288 человек; 9 августа – 624 заболевших; 8 августа был зафиксирован антирекорд – 843 новых случаев инфицирования.

Вместе с тем, количество активных больных в Польше продолжает увеличиваться с 25 июля и в настоящее время составляет 13 990, на 266 больше, чем днем ранее.

Всего с начала пандемии в Польше зафиксирован 52 961 случай инфицирования, умерли 1 821 человек, выздоровел 37 150 человек.