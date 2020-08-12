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Протесты в Беларуси: в ООН осудили насилие во время акций

Протесты в Беларуси: в ООН осудили насилие во время акций
Обновлено 22:08 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Глава ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила применение силы белорусскими властями в отношении мирных демонстрантов. Об этом сообщили в Globalnews.

По ее словам, силовики применяли чрезмерную силу, стреляя резиновыми пулями, стреляя из водометов и бросая в протестующих свето-шумовые гранаты. 

"Отчеты свидетельствуют о том, что в течение последних трех дней были задержаны примерно 6 000 человек, в том числе посторонних людей, а также несовершеннолетних, что свидетельствует о тенденции к массовым арестам с очевидным нарушением международных стандартов прав человека", - сказала Бачелет.

"Еще более тревожными являются сообщения о жестоком обращении во время и после задержаний", - добавила Бачелет.

Она призвала к освобождению всех незаконно задержанных и расследованию фактов злоупотребления властью в Беларуси.

Как сообщалось, что после президентских выборов в Беларуси, несмотря на объявленную победу Александра Лукашенко с поддержкой в 80%, белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны. Власть ответила на них с максимальной жестокостью.

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Протест, Беларусь, ООН, Мишель Бачелет.

Автор:

Телеграф
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