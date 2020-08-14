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Массовые протесты в Болгарии: силовики снесли палаточный городок

Массовые протесты в Болгарии: силовики снесли палаточный городок
Обновлено 19:22 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В столице Болгарии Софии полицейские демонтировали палаточный городок, установленный протестующими накануне произошедших событий. Об этом сообщили в Фейсбуке Балканского обозревателя.

В Софии новые акции протеста начались поздно вечером 13 августа. Люди перекрыли перекресток поблизости посольства Румынии, а затем установили палатки и соорудили баррикады из баков с мусором и деревянных поддонов, а также из автомобильных покрышек.

На сегодняшний день, около 5:00 утра, силовики демонтировала сооружения. Также задержали троих участников протеста.

В то же время в столице Болгарии продолжается блокирование Орлова моста, площади Независимости и перекресток перед Софийским университетом.

На странице Балканского оглядача выложили фото с места событий:

Началось блокирование улиц также в городе Пловдив. Прошлой ночью протестующие впервые перекрыли два перекрестка в центре города. 

Напомним, общенациональные антиправительственные и антикоррупционные протесты в Болгарии начались 9 июля, после обысков в администрации президента, которые были обусловлены расследованием двух не связанных между собой дел о коррупции и разглашении государственной тайны.

Глава государства Румен Радев возложил ответственность за обыски на премьера и призвал министров сложить полномочия, сравнив правительство с мафией.

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Болгария, Протесты, София.

Автор:

Телеграф
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