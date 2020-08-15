Ситуация в Беларуси: Эстония и Литва откажутся от электроэнергии с белорусской АЭС

"Россия стремится к разделению Европы и мира на сферы влияния с использованием различных рычагов и средств силы, таких, как дезинформация, исторический ревизионизм, ввод в эксплуатацию небезопасной Белорусской АЭС в Островце.
Руководители государств договорились совместными усилиями добиваться единой позиции Балтийских стран в вопросе об отказе покупать электроэнергию с БелАЭС", — говорится в сообщении пресс-службы президенты Литвы.
Во время встречи Науседа также поблагодарил Кальюлайд "за бескомпромиссную помощь при оценке угрозы от БелАЭС".
Также президент Эстонии поддержал инициативу Литвы начать дискуссию о ситуации в Беларуси после выборов на высшем институциональном уровне Европейского союза.
Он поддержал созыв внеочередной сессии Европейского совета для обсуждения этого вопроса.
Ранее, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о несогласии ЕС с итогами президентских выборов в Беларуси и начале подготовки санкций в отношении тех, кто нарушал демократические принципы.