Ситуация в Беларуси: в ЕС призывают не допустить внешнего вмешательства

"Народ Беларуси имеет право определять свое будущее. Для этого необходимо прекратить насилие и начать мирный и инклюзивный диалог. Руководство Беларуси должно отражать волю народа.
Не должно быть постороннего вмешательства", - написал Мишель, объясняя содержание предстоящего в среду видеосовещания глав государств и правительств стран ЕС.
"То, чему мы стали свидетелями в Беларуси, неприемлемо. Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Последующее насилие над мирными демонстрантами было шокирующим и заслуживает осуждения.
Виновные должны быть привлечены к ответственности. ЕС начал работу над санкциями", - сообщил глава Евросовета.
Ранее в понедельник Мишель объявил, что созывает в полдень 19 августа видеоконференцию ЕС на высшем уровне для обсуждения ситуации в Беларуси.
Напомним
9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. До окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.
Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе общенациональной забастовки в Беларуси пригрозил участникам протестов силовыми мерами. По его словам, власти больше не будут уговаривать протестующих.
Александр Лукашенко передумал и публично согласился на проведение новых президентских выборов в стране, но с одним условием. Данное заявление он сделал во время общения с протестующими работниками Минского завода колесных тягачей.