71-летний президент Португалии спас двух женщин в океане (Видео)

71-летний президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза помог спасти двух женщин, попавших в затруднительное положение после того, как в океане перевернулся их каяк. Об этом сообщает ВВС. Президент отдыхал на пляже в Алгарве, чтобы, как сообщается, способствовать развитию туризма в сложные времена, когда увидел в воде далеко от берега двух женщин, которые пытались перевернуть свою байдарку, но у них ничего не получалось. Видеозапись запечатлела момент, как Ребелу де Соуза плывет на помощь женщинам. В этот же момент к ним на гидроцикле подъезжает еще один человек. Он помог отбуксировать каяк к берегу. На берегу президент сказал журналистам, что женщин принесло течением с другого пляжа, а потом их байдарка перевернулась. Он предупредил, что в будущем им следует быть более осторожными.