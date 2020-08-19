В Италии пассажирский поезд сошел с рельсов

В Италии на севере Милана с рельсов сошел пассажирский поезд, пострадали три человека. Об этом сообщает ANSA.

Авария произошла в коммуне Карнай в 25 км к северу от Милана.

Поезд направлялся по линии Милан-Лечче.

Всего в результате аварии пострадали три человека - два машиниста, у них незначительные травмы, и один пассажир, которому пришлось выбить окно в вагоне поезда, чтобы выбраться.

Ранее, в опломбированной фуре случайно обнаружили мохнатого нелегала. Он путешествовал из Африки в Европу.

Во вторник пассажирский автомобиль свалился в ущелье в северо-западном округе Пакистана Бунер, в результате чего восемь человек погибли и еще 12 получили ранения.