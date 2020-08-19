В Италии пассажирский поезд сошел с рельсов

Авария произошла в коммуне Карнай в 25 км к северу от Милана.
Поезд направлялся по линии Милан-Лечче.
Всего в результате аварии пострадали три человека - два машиниста, у них незначительные травмы, и один пассажир, которому пришлось выбить окно в вагоне поезда, чтобы выбраться.
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