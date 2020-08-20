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Меркель приедет к Макрону обсуждать Беларусь

Меркель приедет к Макрону обсуждать Беларусь
Обновлено 06:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель встретятся для обсуждения ситуации в Беларуси, растущую напряженность между Грецией и Турцией, восстановление после пандемии и Brexit.

Как сообщила канцелярия французского президента, встреча пройдет в четверг, в летней резиденции французских президентов Форт Брегансон на средиземноморском побережье Франции.

"Встреча носит исключительный характер, поскольку президент республики впервые пригласил Меркель в Форт Брегансон", - говорится в сообщении Елисейского дворца.

Сообщается, что в ходе встречи лидеры государств сверят позиции по теме массовых протестов, которые начались в Беларуси после выборов президента.

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Помимо Беларуси Макрон и Меркель затронут проблему роста напряженности между Грецией и Турцией из-за геологоразведывательной деятельности Анкары в водах восточного Средиземноморья. Ранее в августе Макрон сообщал о решении временно усилить французское военное присутствие в этом регионе в связи с возникшей там напряженностью. Тогда же он объявил о дополнительном военном сотрудничестве с Афинами.

Макрон и Меркель также собираются обсудить Brexit, а именно трудности, вызванные выходом Великобритании из Евросоюза. Кроме того, на повестке дня - план по восстановлению Европы от последствий пандемии коронавируса COVID-19. Среди прочих тем - ситуация в Бейруте после разрушительных взрывов и проблемы изменения климата.

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Последний раз Макрон и Меркель виделись на саммите ЕС, который завершился 21 июля. Тогда Европейский совет согласовал в итоге сложно достигнутого компромисса антикризисный план Next Generation EU на 750 млрд евро на восстановление экономик стран, пострадавших от пандемии коронавируса, и семилетний бюджет Евросоюза на 1,074 трлн евро.

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Все по теме:

Германия, Ангела Меркель, Франция, Беларусь, Brexit, Эммануэль Макрон.

Автор:

Телеграф
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