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Пятница, 21.08.2020
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В Словении вводят обязательный карантин для украинцев

В Словении вводят обязательный карантин для украинцев
Обновлено 12:21 Сегодня Телеграф
Власти Словении изменили правила въезда для украинцев. С 21 августа украинцы должны по прибытию в страну проходить 14-дневный карантин. Об этом сообщили в Телеграм-канале "Коронавирус в регионах".

"С сегодняшнего дня Украина находится в красной зоне по решению властей Словении.

Отныне украинцы должны по прибытии в страну проходить 14-дневный карантин.

Это не касается некоторых категорий людей, для которых действуют другие правила", - говорится в сообщении.

Добавим, соответствующее решение опубликовано на сайте правительства Словении. 

Напомним, с 1 сентября путешествующим в Египет нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Ранее, Венгрия ужесточит правила пересечения границы с 1 сентября, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан государственному радио.

Также сообщалось, что за прошедшие 24 часа в Украине выявили еще 2 106 новых случаев заражения на коронавирус, при этом 637 человек выздоровели, 23 ранее заболевших умерли. 

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Все по теме:

Словения, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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