В Словении вводят обязательный карантин для украинцев

Власти Словении изменили правила въезда для украинцев. С 21 августа украинцы должны по прибытию в страну проходить 14-дневный карантин. Об этом сообщили в Телеграм-канале "Коронавирус в регионах".

"С сегодняшнего дня Украина находится в красной зоне по решению властей Словении.

Отныне украинцы должны по прибытии в страну проходить 14-дневный карантин.

Это не касается некоторых категорий людей, для которых действуют другие правила", - говорится в сообщении.

Добавим, соответствующее решение опубликовано на сайте правительства Словении.

Напомним, с 1 сентября путешествующим в Египет нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Ранее, Венгрия ужесточит правила пересечения границы с 1 сентября, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан государственному радио.

Также сообщалось, что за прошедшие 24 часа в Украине выявили еще 2 106 новых случаев заражения на коронавирус, при этом 637 человек выздоровели, 23 ранее заболевших умерли.