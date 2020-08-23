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"Сильное заявление" Москве: клинику в Берлине, куда доставили Навального, взяли под охрану

"Сильное заявление" Москве: клинику в Берлине, куда доставили Навального, взяли под охрану
Обновлено 17:25 Сегодня Телеграф Укринформ
Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого доставили с подозрением на отравление в клинику "Шарите" в Берлине, находится в Германии, как "гость канцлера" Ангелы Меркель. По мнению аналитика общественно-правового телеканала ZDF Тео Коля, такой статус дает возможность выделить ему государственную охрану.

Коль со ссылкой на Министерство внутренних дел ФРГ отмечает, что это не является каким-то "политическим сигналом, но бюрократическим трюком, чтобы российский политик получил лучшую защиту".

Вблизи клиники дежурят правоохранители. Это свидетельствует о том, что риск для Навального оценивается как достаточно высокий, отмечает издание. Также журналист допускает, что предоставление Навальному полицейской защиты может рассматриваться как "сильное заявление" и "послание" Москве.

Федеральное правительство воздерживается от официальных комментариев относительно возможного отравления Навального и его вероятных причин. Там только желают Навальному выздоровления и говорят о необходимости тщательного расследования. В частности, о важности ответа "на вопрос о резком ухудшении здоровья" Навального заявил и федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Он призвал всех, кто может прояснить ситуацию, сделать это.

Как сообщалось ранее, Меркель лично не вела переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным об отправке Навального из Омска в Берлин, но посредническую роль в этом, по данным СМИ, мог сыграть президент Финляндии Саули Ниинисте, который сначала обсудил ситуацию с Меркель, а затем звонил Путину.

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Утром 20 августа в Омске совершил экстренную посадку самолет, в котором был Алексей Навальный. Оппозиционеру резко стало плохо. Его доставили машиной "скорой помощи" в больницу.

После этого пресс-секретарь Навального сообщила, что он попал в реанимацию с отравлением, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Она предположила, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

Врач Навального после обследования Ярослав Ашихмин заявил, что его нужно эвакуировать в Европу.

22 августа, медицинский самолет Bombardier Challenger 604 успешно доставил Навального в аэропорт Берлина.

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Германия, Россия, Алексей Навальный.

Автор:

Телеграф
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