СМИ: в Польше могут запретить полеты из Украины

Власти Польши запретили с 26 августа международные полеты из 43 стран мира. Об этом сообщили в avianews.com.

По информации правительства, в список попали Россия, Израиль, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, США, Люксембург, Сербия, Северная Македония и другие страны.

С 1 сентября список будет расширен.

Под запрет попадут страны, где число заболевших за последние 14 дней превышает показатель 50 на 100 тыс. населения.

Об этом сообщает МИД Польши. В зоне риска и Украина.

Полный список стран, полеты из которых запрещены в Польшу:

Босния и Герцеговина,

Китай,

Черногория,

Сан-Томе и Принсипи,

Россия,

Бразилия,

Саудовская Аравия,

Бахрейн,

Эсватини,

Мексика,

Израиль,

Катар,

Кувейт,

Аргентина,

Армения,

Чили,

Доминиканская республика,

Эквадор,

Габон,

Гватемала,

Гондурас,

Ирак,

Казахстан,

Кыргызстан,

Колумбия,

Косово,

Коста-Рика,

Северная Македония,

Мальдивы,

Молдова,

Панама,

Перу,

ЮАР,

Сальвадор,

Сербия,

Сингапур,

Суринам,

Кабо-Верде,

США,

Оман,

Люксембург,

Боливия,

Багамы.

Как сообщалось, в мире на данный момент зафиксировано 24 061 198 случаев коронавируса, в частности 823 513 смертей и 16 608 595 случаев выздоровления.