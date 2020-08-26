СМИ: в Польше могут запретить полеты из Украины

По информации правительства, в список попали Россия, Израиль, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, США, Люксембург, Сербия, Северная Македония и другие страны.
С 1 сентября список будет расширен.
Под запрет попадут страны, где число заболевших за последние 14 дней превышает показатель 50 на 100 тыс. населения.
Об этом сообщает МИД Польши. В зоне риска и Украина.
Полный список стран, полеты из которых запрещены в Польшу:
Как сообщалось, в мире на данный момент зафиксировано 24 061 198 случаев коронавируса, в частности 823 513 смертей и 16 608 595 случаев выздоровления.