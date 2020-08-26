Президент Чехии сломал руку: подробности

Глава чешского государства решил не воспользоваться тростью, упал и сломал руку.

Президент Чехии Милош Земан сломал руку и был госпитализирован.

Об этом сообщает Reuters.

По словам пресс-секретаря президента Иржи Овчачека, 75-летнего Земана доставили в военный госпиталь в Праге. В ближайшее время его прооперируют.

Спикер подчеркнул, что угрозы жизни главы государства нет.

Отмечается, что 75-летний Земан, который в марте 2018 начал свой второй пятилетний срок на посту президента, страдает от невропатии нижних конечностей и вынужден ходить с тростью.

По данным чешских СМИ, Земан упал и сломал руку, потому что не захотел воспользоваться палкой.