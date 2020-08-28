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Меркель призвала Путина уважать суверенитет Беларуси

Меркель призвала Путина уважать суверенитет Беларуси
13:32 Сегодня Телеграф
Немецкий канцлер Ангела Меркель надеется, что из-за ситуации в Беларуси президент России Владимир Путин не будет направлять войска в эту страну.

Она также призвала его уважать суверенитет Беларуси.

Об этом она заявила на традиционной ежегодной летней пресс-конференции в Берлине, передает t-online.de.

Сообщается, что на пресс-конференции Меркель задали вопрос о том, должен ли Берлин изменить свою политику в отношении Москвы в связи с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального.

"Я так не думаю. Россия - геостратегический игрок, с которым мы должны говорить снова и снова, например насчет Сирии и Ливии. Мы уже ввели санкции в связи с конфликтом в Украине, и я также настаивала на суверенитете Беларуси в разговоре с президентом России", - заявила Меркель.

Она также выразила надежду, что сформированный Путиным так называемый резерв из полицейских сил не будет размещен на территории Беларуси.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Польшу в намерении якобы присоединить Гродненскую область.

Лукашенко заявляет, что в отношении страны началась дипломатическая бойня на самом высоком уровне.

По словам Путина, Российская Федерация подготовила резерв из силовиков, которые могут быть направлены для урегулирования ситуации в Беларуси.

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Все по теме:

Ангела Меркель, Беларусь, Владимир Путин, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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