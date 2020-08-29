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Макрон выразил сомнения в "Северном потоке 2"

Макрон выразил сомнения в "Северном потоке 2"
Обновлено 16:33 Сегодня Телеграф УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сомнение в проекте "Северный поток 2". Об этом пишет Reuters.

"Я не думаю, что подход к ведению дел с Россией должен быть наивным, и я не думаю, что он должен строится на увеличении нашей зависимости от России. Это всегда подпитывало мои сомнения по поводу проекта "Северный поток — 2". Канцлер Германии (Ангела Меркель) знает об этом", — отметил Макрон.

Напомним, участник проекта "Северный поток-2" компания Uniper заявила, что российский газопровод в обход Украины могут не достроить.

В заявлении отмечается, что подготовка новых санкций США увеличивает вероятность того, что запуск "Северного потока-2" будет отложен или же газопровод не будет завершен вовсе.

В настоящее время строительство "Северного потока 2" заморожено из-за введенных США санкций против европейских подрядчиков. Санкции подразумевают запрет на въезд в Штаты представителей этих компаний и замораживание их активов на территории страны. они вступили в силу в декабре 2019 года. 

"Противоречат международному праву": Германия раскритиковала санкции США против "Северного потока 2"

Тем не менее, в России убеждены, что газопровод будет закончен до конца этого года и допускают привлечение к строительству судна "Академик Черский".

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Все по теме:

Германия, Франция, Россия, Северный поток-2, Эммануэль Макрон.

Автор:

Телеграф
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