Макрон выразил сомнения в "Северном потоке 2"

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сомнение в проекте "Северный поток 2". Об этом пишет Reuters.

"Я не думаю, что подход к ведению дел с Россией должен быть наивным, и я не думаю, что он должен строится на увеличении нашей зависимости от России. Это всегда подпитывало мои сомнения по поводу проекта "Северный поток — 2". Канцлер Германии (Ангела Меркель) знает об этом", — отметил Макрон.

Напомним, участник проекта "Северный поток-2" компания Uniper заявила, что российский газопровод в обход Украины могут не достроить.

В заявлении отмечается, что подготовка новых санкций США увеличивает вероятность того, что запуск "Северного потока-2" будет отложен или же газопровод не будет завершен вовсе.

В настоящее время строительство "Северного потока 2" заморожено из-за введенных США санкций против европейских подрядчиков. Санкции подразумевают запрет на въезд в Штаты представителей этих компаний и замораживание их активов на территории страны. они вступили в силу в декабре 2019 года.

Тем не менее, в России убеждены, что газопровод будет закончен до конца этого года и допускают привлечение к строительству судна "Академик Черский".