В Нидерландах стартуют очередные слушания по делу МН17

В Нидерландах в понедельник возобновятся судебные слушания по делу о сбивании рейса MH17 на Донбассе в июле 2014 года.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте суда.

Главной темой этих слушаний станут требования компенсации со стороны родственников погибших. Также суд рассчитывает заслушать защиту по требованиям дополнительного расследования.

Всего в рамках этих слушаний ожидается 3 сессии продолжительностью по 2 недели каждая: с 31 августа по 11 сентября, с 28 сентября по 9 октября и с 2 по 13 ноября.

Как сообщалось, прокуратура Нидерландов во время судебных слушаний по делу сбитого над Донбассом в 2014 году самолета MH17 представила запись новых телефонных разговоров, которые доказывают, что лайнер был сбит установкой "Бук", о которой говорили подозреваемые.

Напомним, 10 июля стало известно, что Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ за ее роль в сбивании самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Этим шагом правительство Нидерландов хочет поддержать отдельные жалобы родственников погибших, которые уже обратились в ЕСПЧ.