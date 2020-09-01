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"Доверились обществу": в ВОЗ похвалили шведскую модель реагирования на пандемию

"Доверились обществу": в ВОЗ похвалили шведскую модель реагирования на пандемию
Обновлено 06:25 Сегодня Телеграф УНН
Во Всемирной организации здравоохранения считают, что в долгосрочной перспективе стратегия Швеции по борьбе с коронавирусом должна стать примером для подражания.

Об этом заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро в интервью новозеландской радиостанции Magic.

По словам Набарро, ключом к победе над COVID-19 является доверие между властью и населением. В качестве примера он привел Швецию.

"В Швеции правительство оказалось способным довериться обществу, а общество смогло довериться правительству", — пояснил Набарро.

Подход власти европейской страны к борьбе с распространением коронавируса он назвал правильно воспринятым населением. Стокгольм, по словам Набарро, положился на сознательность граждан и не стал вводить жесткие карантинные мероприятия. Такой же политики следует придерживаться другим странам в будущем.

По мнению спецпосланника ВОЗ, жесткий карантин является "грубым инструментом", который серьезно сказывается на доходах людей и малого бизнеса.

В июле в Швеции по требованию оппозиции была создана специальная комиссия, которая должна дать оценку действиям власти во время эпидемии COVID-19.

В середине марта в Европе существовали две стратегии реагирования на пандемию: французская с жестким карантином и британская с частичной изоляцией уязвимых категорий граждан и ставкой на групповой иммунитет.

Британии пришлось поменять свой подход, но Швеция продолжила возлагать надежды именно на этот сценарий.

Глава ВОЗ: Ни одна страна не может просто притвориться, что пандемия закончилась

В стране никак не ограничивалось передвижение людей, были открыты школы и детские сады, а людям разрешено было собираться группами до 50 человек. Все прочие меры носили рекомендательный характер.

По данным американского университета Джонса Хопкинса до 1 сентября в стране зафиксировано более 84 тыс. больных коронавирусной инфекции. Умерли 5,8 тыс. человек. В соседней Дании заразились более 17 тыс. человек, умерло 624.

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Швеция, ВОЗ, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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