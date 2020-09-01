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"Пора восстановить справедливость": Папа Римский призвал простить долги самых бедных стран

"Пора восстановить справедливость": Папа Римский призвал простить долги самых бедных стран
Обновлено 23:38 Сегодня Телеграф Укринформ
Папа Римский Франциск в своем специальном послании призвал мир списать долги самых бедных государств, которых больше всех затронула пандемия COVID-19.

"Я повторяю свой призыв к списанию долгов наиболее уязвимым странам в знак признания последствий медицинского, социального и экономического кризиса, с которыми они столкнулись из-за COVID-19", - сказано в послании Папы, размещенном на сайте Ватикана.

Также Папа напомнил о том, что глобальное использование природных ресурсов "южных стран" привело к появлению "долга", который теперь стоит вернуть, "восстановив справедливость".

"Историческая эксплуатация Юга привела к появлению экологического долга вследствие хищения ресурсов и чрезмерного пользования общим экологическим пространством для хранения отходов - пора восстановить справедливость", - отметил Папа Франциск.

По состоянию на вечер 1 сентября общее число случаев коронавируса в мире составляет более 25,7 миллиона. Число жертв COVID-19 превысило 857 тысяч.

COVID-19 в Украине: заболеваемость выросла почти во всех областях

Наибольшее количество случаев подтверждено в США, Индии и Бразилии.

В ряде стран мира также фиксируется "вторая волна" пандемии.

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Папа Римский, Коронавирус, Франциск, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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