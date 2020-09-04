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Бывшего премьера Италии Берлускони госпитализировали с коронавирусом

Бывшего премьера Италии Берлускони госпитализировали с коронавирусом
11:45 Сегодня Телеграф
У 83-летнего Берлускони появились некоторые симптомы COVID-19, после чего в качестве меры предосторожности его перевезли больницу.

Заразившийся ранее коронавирусом бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в одну из больниц Милана для проведения обследования. Об этом сообщает ANSA.

Лидер партии "Вперед, Италия" находится в госпитале San Raffaele в качестве меры предосторожности после появления ряда симптомов, однако его медицинское состояние не вызывает беспокойства, отмечает телеканал.

3 сентября Берлускони, обращаясь по телефону к участниками предвыборной манифестации своей партии, сообщил, что у него больше нет температуры и он не испытывает боли.

Местные СМИ сообщают, что у двоих детей Берлускони от второго брака – Луиджи и Барбары на днях также было выявлено заражение коронавирусом. Они находятся на изоляции на вилле на Сардинии.

О его заражении коронавирусом стало известно 2 сентября.

Напомним, Сильвио Берлускони четырежды возглавлял правительство Италии.

Стоит отметить, что по состоянию на утро 4 сентября во всем мире зафиксировано 26,4 миллионов случаев коронавируса.

За прошедшие 24 час в Италии было зафиксировано 1 397 новых случаев COVID-19, что является ростом по сравнению с прошлыми сутками, когда в стране зафиксировали 1 326 больных. Число жертв пандемии коронавируса также растет.

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Все по теме:

Италия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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