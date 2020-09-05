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Суббота, 05.09.2020
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Карантин: в Испании усилят ограничения на массовые мероприятия

Карантин: в Испании усилят ограничения на массовые мероприятия
Обновлено 09:41 Сегодня Телеграф
В Мадриде с 7 сентября ужесточают ограничения на массовые мероприятия из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Об этом сообщает El Pais.

Ограничения будут касаться встреч как в публичном, так и частном пространстве.

Кроме того, возвращаются ограничения на количество участников таких мероприятий, как мессы, свадьбы, крестины, похороны. В залах крематориев теперь разрешено собирать не более 25 человек, а во время церемоний на улице - не более 50. 

На свадьбах и других праздничных мероприятиях количество участников должно быть не более 60% от вместимости залов. При этом запрещены коктейли, собрания возле бара и танцы - потреблять пищу и напитки можно только сидя.

Правительство планирует пересматривать ограничения каждые 15 дней.

Пандемия: в мире уже более 26,5 млн зараженных коронавирусом

Мадрид сейчас на первом месте среди автономных регионов Испании по количеству новых заражений (только за последние сутки - 2859) и госпитализаций, а также среди первых - по количеству умерших больных на прошлой неделе (73). 

Ситуация в Испании в целом продолжает ухудшаться. Третий день подряд прирост новых больных превышает 8 тыс., а вчерашний показатель приблизился к 9 тыс. В последний раз такие цифры фиксировали на пике эпидемии в середине марта. 

Всего с начала эпидемии в Испании зарегистрированы более 488,5 тыс. подтвержденных больных с коронавирусом, 29 200 человек умерли. Как известно, население страны составляет около 47,4 млн.

Весной 2020 года Испания была некоторое время в числе стран Европы, наиболее пострадавших от коронавируса.

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Все по теме:

Испания, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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