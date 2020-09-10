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ЕС продлил персональные санкции против России до марта 2021 года

ЕС продлил персональные санкции против России до марта 2021 года
Обновлено 18:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Европейский Совет продлил санкции, включая запрет на поездки и замораживание активов физических и юридических лиц, нарушивших территориальную целостность Украины, до 15 марта 2021 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном сегодня Советом.

"Сегодня Совет постановил продлить санкции в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на 6 месяцев до 15 марта 2021 года", - говорится в заявлении.

Ограничительные меры предусматривают как ограничения на поездки, так и замораживание активов, и будут по-прежнему применяться к 175 человекам и 44 организациям, отметили в ЕС.

Ранее, Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что завтра, 11 сентября, возможно принятие решения об усилении карантинных ограничений в связи с ситуацией с коронавирусом. 

Также сообщалось, что Премьер-министр Грузии Гиоргий Гахария заявил о начале второй волны эпидемии в стране и об ужесточении карантинных правил.

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Украина, ЕС, РФ.

Автор:

Телеграф
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