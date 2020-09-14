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Понедельник, 14.09.2020

Анкару накрыла песчаная буря: в сети появилось впечатляющее видео стихии

На этих выходных столицу Турции Анкару, а также близлежащий город Полатлы накрыла песчаная буря. От нее в результате столкновения с "летающими объектами" пострадали шесть человек, пишет Anadolu. Ураган длился несколько часов, погрузив город в полумрак, после чего начался град, гроза и сильный ветер. От ударов молнии в Анкаре начались пожары, но серьезно ни жители столицы, ни она сама не пострадали.
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Турция, Анкара, Песчаная буря.
11:21 Сегодня Телеграф
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