Анкару накрыла песчаная буря: в сети появилось впечатляющее видео стихии

На этих выходных столицу Турции Анкару, а также близлежащий город Полатлы накрыла песчаная буря. От нее в результате столкновения с "летающими объектами" пострадали шесть человек, пишет Anadolu. Ураган длился несколько часов, погрузив город в полумрак, после чего начался град, гроза и сильный ветер. От ударов молнии в Анкаре начались пожары, но серьезно ни жители столицы, ни она сама не пострадали.