Пандемия COVID-19: В Чехии рекордное количество случаев заражения за сутки

В Чехии новый эпидемиологический антирекорд: впервые с начала эпидемии зафиксировали более 2 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки. Об этом сообщает портал Ceske Noviny.

Так, в среду анализы подтвердили заражение у 2 139 человек, что на 464 больше, чем во вторник. За более чем полгода в Чехии коронавирусом заразились 41 032 человека, почти 3/5 из которых уже выздоровели.

В настоящее время в стране всего насчитывается 17 619 активных случаев коронавируса. У большинства инфицированных людей заболевание протекает в легкой форме. Однако количество госпитализированных растет - за последнюю неделю число госпитализаций увеличилось на треть.

81 пациент находится в тяжелом состоянии - это число за последнюю неделю увеличилось на четверть.

С начала сентября людей, умерших от коронавируса, становится больше. С начала эпидемии умерли 482 человека, из них 58 - пациенты, которые умерли в течение сентября.

Общее число случаев коронавируса в мире с начала пандемии ныне превышает 30 миллионов.

Также сообщалось, что Европейские власти потребовали ужесточить санкции против РФ и остановить строительство газопровода "Северный поток-2".