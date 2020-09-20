Чуть не "врезался" в остров: финский паром с сотнями людей на борту сел на мель на полпути к Стокгольму

Паром Amorella, эксплуатируемый компанией Viking Line, сел на мель между финским западным портовым городом Турку и шведской столицей Стокгольмом к югу от порта Лангнас на Аландских островах.
Об этом финская береговая охрана написала в Твиттере
"Сообщений о человеческих жертвах нет", - говорится в коротком заявлении компании Viking Line, добавив, что ситуация с судном "стабильная".
В компании добавили, что на борту судна находится около 200 пассажиров и экипаж из 80 человек.
Береговая охрана получила уведомление о происшествии около 13:00.
Власти выясняют причину случившегося.
Аландские острова, автономная финская территория, находятся на полпути между Турку и Стокгольмом. Паром Amorella должен был сделать там запланированную остановку.