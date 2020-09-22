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Столтенберг об отравлении Навального: Это не просто нападение на одного человека

Столтенберг об отравлении Навального: Это не просто нападение на одного человека
Обновлено 05:43 Сегодня Телеграф Украинская правда
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию провести полное и прозрачное расследование обстоятельств отравления оппозиционного деятеля Алексея Навального.

"Мы жестко осудили атаку "Новичком" против Алексея Навального. Я призываю Россию провести полное и прозрачное расследование этой ужасной атаки. Это не просто нападение на одного человека, это – атака на фундаментальные демократические права, это также является серьезными нарушением международных прав, а также – Соглашения о контроле вооружения – Конвенции о химическом оружии", - приводит его слова  "Голос Америки".

Напомним, 2 сентября власти Германии официально заявило, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили веществом из группы боевых отравляющих веществ "Новичок".

7 сентября его вывели из искусственной комы.

"Нужны факты": Помпео обещает "справедливую реакцию" США на отравление Навального

15 сентября оппозиционер опубликовал первый с момента госпитализации пост в Instagram, в котором рассказал о самочувствии.

21 сентября Навальный потребовал от властей РФ вернуть ему одежду, в которой он был в день отравления 20 августа, ведь она является уликой в расследовании дела об отравлении. 

В России уголовное дело по факту отравления не ведется.

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Все по теме:

НАТО, Россия, Йенс Столтенберг, Алексей Навальный.

Автор:

Телеграф
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