Столтенберг об отравлении Навального: Это не просто нападение на одного человека

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию провести полное и прозрачное расследование обстоятельств отравления оппозиционного деятеля Алексея Навального.

"Мы жестко осудили атаку "Новичком" против Алексея Навального. Я призываю Россию провести полное и прозрачное расследование этой ужасной атаки. Это не просто нападение на одного человека, это – атака на фундаментальные демократические права, это также является серьезными нарушением международных прав, а также – Соглашения о контроле вооружения – Конвенции о химическом оружии", - приводит его слова "Голос Америки".

Напомним, 2 сентября власти Германии официально заявило, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили веществом из группы боевых отравляющих веществ "Новичок".

7 сентября его вывели из искусственной комы.

15 сентября оппозиционер опубликовал первый с момента госпитализации пост в Instagram, в котором рассказал о самочувствии.

21 сентября Навальный потребовал от властей РФ вернуть ему одежду, в которой он был в день отравления 20 августа, ведь она является уликой в расследовании дела об отравлении.

В России уголовное дело по факту отравления не ведется.