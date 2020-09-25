В Британии крысу наградили престижной золотой медалью

Крыса Магава способна обыскать поле размером с теннисный корт всего за 20 минут, у человека на это уйдет от одного до четырех дней.

Гигантская крыса по имени Магава получила золотую медаль от Британской благотворительной ветеринарной организация PDSA.

Об этом сообщает британская служба ВВС.

Организация наградила животное за "спасительную верность долгу при обнаружении и обезвреживании смертоносных мин в Камбодже".

Магава - первая крыса среди 30 животных, которые получали эту награду.

На счету грызуна 39 обезвреженных наземных мин и 28 неразорвавшихся боеприпасов. Магава способна обыскать поле размером с теннисный корт всего за 20 минут – что займет у человека с металлоискателем от одного до четырех дней.

Крысы обучены обнаруживать химическое вещество во взрывчатке, то есть они игнорируют металлолом и могут быстрее искать мины. Как только они находят взрывчатку, то царапают верхнюю часть, чтобы предупредить своих коллег-людей. В Камбодже установлено до шести миллионов наземных мин.